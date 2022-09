Développé par l'équipe d'OCTOPATH TRAVELER et de BRAVELY DEFAULT.En l'an 211 de l'ère impériale, un nouveau continent fut découvert. Venu pour coloniser Antoecia, vous devrez en explorer chaque recoin, mais sans oublier de profiter de la vie dans la ville d'Erebia.

Like

Who likes this ?

posted the 09/13/2022 at 06:50 PM by nicolasgourry