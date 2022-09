Éditeur : Nintendo / Square-enix

Développeur : Square-enix

Genre : T-RPG

Disponible sur Switch

Prévu sur PC

Date de sortie : 13 Octobre 2022

Langues : Allemand / Anglais / Espagnol / Français / Italien / Japonais / Coréen / Chinois.

Incarnez Serenor, héritier de la maison Wolffort, et dirigez un groupe de combattants dans un scénario où intrigues et conspirations s'entremêlent et où chaque décision peut faire la différence. Certains de ces choix influeront sur les trois valeurs de Serenor, le pragmatisme, l'éthique et la liberté, et modifieront sa vision du monde ainsi que le déroulement du scénario. Quant aux décisions les plus lourdes de conséquences, elles sont soumises au vote et déterminées par la Balance des Convictions. Lors de ces instants fatidiques, les alliés qui se trouvent à vos côtés et les décisions que vous prenez peuvent alors sceller le destin de nations entières, voire du continent de Norzélia lui-même...