Vous incarnez un petit renard vivant une grande aventure. Échoué dans un monde en proie au chaos, et armé de ta seule curiosité, tu affronteras des créatures colossales, collecteras des objets tout aussi étranges que puissants, et perceras des secrets tombés dans l'oubli depuis la nuit des temps.

posted the 09/13/2022 at 04:55 PM by nicolasgourry