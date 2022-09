Éditeur : XSEED Games

Développeur : Marvelous

Genre : RPG/VisualNovel

Prévu sur PC/PS4/XOne/Switch

Date de sortie : 2022 (Japon)

Printemps 2023 (Occident)

Langues : Anglais / Français / Allemand / Espagnol / Japonais.

Produit par Yoichi Miyaji (Grandia/Lunar)Musique de Noriyuki Iwadare (Ace Attorney)L’histoire de LOOP8 se déroule huit mois après que tout espoir pour l’humanité a été détruit… vous incarnez Nini, un jeune homme qui a perdu sa famille et sa maison à la suite d’une ancienne calamité connue sous le nom de « Kegai ». Le protagoniste arrive dans une ville paisible de la campagne d’Ashiharanakatsu afin de rester avec les parents de sa mère décédée. Nini sent tout de suite que rien ne semble normal et un air d’étrangeté et de surnaturel plane. Il a été accueilli par Konoha, une fille qui affirme faire partie de sa famille et qui lui révèle que les habitants mentent au sujet de cette ville. Elle lui dit que c’est faux de raconter que cette ville n’a rien de spécial.Pour Nini, dont la vie a déjà bien changé avec la découverte des montagnes, des océans, des vieilles maisons, de ses nouveaux amis, de Konoha et de la gravité, étant donné que tout ce qu’il connaissait était une station spatiale, tout bascule encore plus pour lui lors de l’arrivée d’une fille mystérieuse aux oreilles de renard. D’après elle, il n’y a nulle part dans ce monde où les « Kegai » n’apparaissent pas. Cette fille dit avoir été envoyée par les dieux et montre à Nini une mystérieuse sphère flottante qui brille dans le ciel. C’est ainsi que l’été à la fois radieux et stressant de Nini commence, dans une ville où le quotidien et l’extraordinaire s’entremêlent…