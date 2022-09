Éditeur : Devolver Digital

Développeur : Free Lives

Genre : Beat Them All/Rogue-Like

Prévu sur PC

Date de sortie : 2023

Langue : Anglais.

Bienvenue parmi nous, [NomDuCandidat] ! Vous êtes l'un de nos candidats les plus doués et polyvalents à ce jour. Nous espérons que les locaux vous plaisent et que vos talents sont utilisés au mieux !Stick it to the Stickman est un guide pratique pour tous ceux qui veulent se hisser le plus vite possible dans l'échelle sociale.Démarquez-vous de vos collègues, N+1 et cadres sup' en apprenant des « techniques de management » toujours plus puissantes jusqu'à devenir le PDG de la pire société des États-Unis.