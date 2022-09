Éditeur : Bloober Team

Développeur : Bloober Team / Anshar Studios

Genre : Horreur

Prévu sur PC/PS5/XSX

Date de sortie : 2023

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Chinois / Japonais / Portugais / Coréen / Polonais / Russe / Turc.

Basé sur Layers of Fear et Layers of Fear 2, mais avec un nouveau récit surprenant et du contenu inédit.-Le jeu utilisera l'Unreal Engine 5, il supportera le ray tracing, la technologie HDR et la résolution 4k.-