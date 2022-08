Trailer

nommé, connun chez nous sous le nom desEn plus du trailer et du lancement des inscriptions a la beta nous avons aussi droit a pas mal d'informations sur le jeu qui devrait sortir début 2023 .Planifiez votre propre invasion extraterrestre et récoltez des humains en tant qu’emblématique Killer Klowns, ou rassemblez une équipe de survivants pour combattre la menace extraterrestre !Killer Klowns from Outer Space: Le jeu est unr multijoueur asymétrique basé sur le film emblématique des années 80. Dans la bataille entre Killer Klowns et les citoyens de Crescent Cove, faites équipe et utilisez votre intelligence pour récolter des humains ou les sauver de l’invasion extraterrestre!Coopérez dans une équipe de trois joueurs, utilisez des capacités étranges, chassez les humains avec des armes loufoques et planifiez votre propre invasion extraterrestre pour récolter avec succès la population de Crescent Cove.Combattez en équipe de sept citoyens courageux de Crescent Cove - choisissez votre classe, explorez la ville à la recherche de butin et d’armes de valeur, évitez de vous faire capturer par Clowns et essayez de survivre ou de saboter l’invasion extraterrestre.Crescent Cove est une arène tentaculaire pour des combats uniques en 3 contre 7 entre Clowns et humains offrant divers emplacements, une disposition de carte générée aléatoirement et une multitude d’opportunités tactiques pour les deux équipes.Le Scout : JumboJumbo est un Clown polyvalent . Son blaster Penta-Shot est une arme de type fusil de chasse qui peut frapper jusqu’à 5 cibles à la fois, il peut vous poursuivre et vous frapper avec un clown Mallet, ou vous faire venir à lui avec son doigt .Le combattant : ShortyShorty peut frapper n’importe quel adversaire ou vous emmener à distance avec son fusil de bonbon . Si vous pensez que vous pouvez le dépasser, Shorty vous écrasera sur son tricycle ou sortira d’une boîte à pizzaLe tank : PoteléL'unité absolue d’un clown utilise sa rage imparable pour percer les murs, tandis que son coup de poing nivelle les humains à proximité. Potelé aime partager ses tartes qu’on le veuille ou non; une morsure neutralise ses victimes.Le tracker : SpikeyEntre son Bazooka de pop-corn et son fidèle chien ballon, il n’y a pas de cachette pour eviter Spikey. Il n’est peut-être pas le plus rapide, mais s’il a besoin d’aller quelque part rapidement, il peut invoquer sa voiture invisible et se diriger vers ses victimes.Le farceur : RudyPendant que ses frères cherchent et détruisent, Rudy complote et piège. Son Bébé clown piègeront tout les humains.Les CyclistesVous êtes le plus méchant des mauvais et tout le monde déteste généralement à quel point vous êtes effronté. Vous n’êtes pas le coureur le plus rapide, mais votre force vous permet de porter plus et de frapper plus fort que n’importe qui d’autre en ville. Si l’un de ces clowns s’approche de vous il va avoir mal TRES MAL .Les flicsÊtre flic dans une petite ville n’est pas la carrière pleine d’action que vous imaginiez. Des années à crier sur les skateurs et à écrire des contraventions de stationnement vous donnent envie d’un morceau d’action. Mais ils verront ! Personne ne va faire de vous un clown ! Surtout ceux eux !Les punksArmé de tatouages, de bière bon marché et d’une connaissance légèrement supérieure à la moyenne de la machine politique, vous êtes une force dont il faut s’inquiéter légèrement. Votre capacité de combat n’est dépassée que par votre capacité de course, probablement après des années passées à échapper à l’officier Hardass dans votre jeunesse.Les PloucsDepuis que l’oncle Jim Bob vous a parlé d’avoir été enlevé en 84, vous avez juré de ne jamais laisser cela arriver à une autre âme. Quelque chose à propos de le voir sur un beignet gonflable vous fait pleurer. Il est maintenant temps de tenir cette promesse. Prenez votre fidèle fusil de chasse et visez le nez rouge des clowns!Les adolescentsLes enfants de nos jours. Vous ne pouvez pas lancer (ou prendre) un coup de poing, vous avez trop d’énergie et vous vous faufilez toujours. Mais bien que vous soyez tout ce que la génération plus âgée déteste, vous avez exactement ce qu’il faut pour protéger Crescent Cove de l’invasion clown.Nous connaissons tous les armes humaines : haches, tuyaux en plomb, fusils de chasse, etc. Mais qu’en est-il de l’arsenal de clown ? Quel genre d’armes diables les extraterrestres de l’espace utilisent-ils? Certains sont sucrés, d’autres sont salés, d’autres vous feront rire comme un enfant! Mais chacun d’entre eux est mortel.Rayon laser BonbonArme barbe a papaBazooka Pop-cornRayon laser Pop-cornArme barbe a papaLes cartes du jeu sont inventives, mais fidèles, des reconstitutions de lieux emblématiques du film Killer Klowns from Outer Space.Les emplacements et les objectifs sont générés aléatoirement pour chaque match, ce qui permet de garder chaque session nouvelle et intéressante pour les joueurs.Plus de défis, plus de cartes, plus de personnages, plus de façons de jouer nous avons des choses très excitantes prévues pour après le lancement, alors restez à l’écoute![/g]