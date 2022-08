Éditeur : Secret Mode

Développeur : The Chinese Room

Genre : Action/Aventure

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : 13 Septembre 2022

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol /Arabe / Néerlandais / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois / Turc.

Nous sommes en 1962 et la NASA essaie d'envoyer un homme sur la lune. Dans un coin reculé de la Sibérie, un cosmonaute soviétique prend la direction opposée. Le camarade Ivan Ivanovich, installé dans sa capsule d'exploration Little Orpheus, est parachuté dans un volcan éteint pour explorer le centre de la Terre. Il disparaît aussitôt.Trois ans plus tard, il émerge en prétendant avoir sauvé le monde. Mais il a également perdu la bombe atomique qui alimentait Little Orpheus. Il est emmené dans un bunker top secret au plus profond des montagnes de l'Oural pour être débriefé par le redoutable général Yurkovoi, un homme si effrayant que même Staline ne lui paierait pas un verre. Le général retrousse ses manches, fixe Ivan d'un regard d'acier et lui dit : « Alors... où étiez-vous, camarade ? Et où est ma bombe ? » Ivan le regarde droit dans les yeux et répond : « Eh bien, général, vous ne croirez peut-être pas ce qui m'est arrivé, mais je ferai de mon mieux pour l'expliquer. Voici ce qu'il s'est passé... »Rejoignez notre audacieux mais malchanceux héros dans son exploration de civilisations perdues, de royaumes sous-marins, de jungles préhistoriques et des terres au-delà de l'imagination. Reprenez votre souffle alors qu'il affronte la tribu sauvage des Menkv, et échappez aux griffes des horribles monstres ! Acclamez son triomphe inattendu et son instauration du socialisme dans les mondes souterrains !