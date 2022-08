Éditeur : Lucid Dreams Studio

Développeur : Lucid Dreams Studio

Genre : Metroidvania/Soulslike

Prévu sur PC/Switch

Date de sortie : 2023

Langues : Français / Anglais / Allemand / Chinois / Japonais / Italien / Espagnol.

Vous devez utiliser vos compétences pour explorer un monde vaste et varié. Résolvez des énigmes et des défis,, combattez des monstres et prenez leurs apparences pour utiliser leurs pouvoirs. Mais attention, chaque créature vaincue peut revenir avec de nouveaux pouvoirs encore plus menaçants. Vous pourrez améliorer vos capacités. Le voyage révélera des vérités surprenantes et alarmantes sur vos origines.