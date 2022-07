Éditeur : Team 17

Développeur : Rekka Games

Genre : Beat 'em All/Rogue-Like/Dungeon crawler

Prévu sur PC/PS4/XOne/Switch

Date de sortie : 2022

Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand /Japonais/Coréen/Polonais/Portugais/Russe/Espagnol/Chinois.

De la puissante Amazone, au valeureux Guerrier, en passant par le Voleur agile ou le Sorcier excentrique (et son fidèle élémentaire), chaque classe possède un gamme de puissantes attaques combo. Parez, esquivez, et déchaînez des attaques spéciales destructrices pour vaincre des monstres, des boss, et même vos amis.