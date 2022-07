Vous incarnez le Golfeur maudit. Un accident improbable vous a fauché juste au moment où vous alliez porter le put de la victoire dans un tournoi international ! La légende raconte que terminer les parcours sournois du Purgatoire golfique vous rendra la vie et, surtout, le trophée que vous étiez sur le point de gagner. Chaque parcours est dirigé par un Caddy légendaire qui vous enseignera l'art mystique du golf pour vous aider à avancer dans votre quête de rédemption et de renaissance.

posted the 07/07/2022 at 05:40 PM by nicolasgourry