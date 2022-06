Au cœur d’un donjon délabré, une jeune fille s’éveille sans aucun souvenir de son passé. Encerclée par d’horribles monstres assoiffés de sang, elle est secourue par la magicienne Béatrice et se lance avec son aide dans une périlleuse aventure pour découvrir qui elle est, et percer les secrets des Ruines Perdues.

posted the 06/05/2022 at 04:00 PM by nicolasgourry