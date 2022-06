Éditeur : Private Division

Développeur : Roll7

Genre : Action/Sport

Prévu sur PC/PS5/PS4

Date de sortie : 16 Aout 2022

Langues : Français / Anglais / Allemand / Italien / Japonais / Coréen / Espagnol / Chinois.

Par le développeur de la licence OlliOlli.Nous sommes en 2030. Dans un monde dominé par les grandes entreprises, la frontière entre la réalité et le spectacle s'efface, et la population se divertit en suivant les excès et la violence d'un nouveau sport de combat sauvage : le Rollerdrome. Réussirez-vous à devenir le nouveau champion de la ligue Rollerdrome et à percer le voile de mystère qui entoure les véritables intentions de la société Matterhorn ?