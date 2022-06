Au sein de la République de Dalméquie, Hugo Kupka est un conseiller économique au statut bien particulier. Jadis simple soldat, l'imposant homme obtint pouvoir et fortune en s'éveillant en tant que Primordial de Titan. Kupka est impliqué dans beaucoup de décisions et son influence s'étend non seulement sur les questions militaires, mais également sur l'avenir politique du pays. Alors qu'il semblait avoir tout ce qu'un homme peut désirer, son destin va chavirer suite à sa rencontre avec Benedikta.





Bonjour à tous !



Je sais combien vous avez attendu, alors c’est avec un plaisir immense que je vous annonce la sortie de notre nouvelle bande-annonce « Dominance ».



Nous avons donné relativement peu de détails quant au système de jeu lors de nos précédentes annonces et interviews, mais ce nouvel aperçu devrait vous donner une idée plus précise de ce que comprendra le gameplay, à savoir des combats palpitants dans lesquels notre protagoniste Clive Rosfield usera de tout un arsenal d’attaques propres aux nombreux Primordiaux (invocations) du jeu. Sans parler des affrontements épiques entre les Primordiaux eux-mêmes qui vous plongeront au cœur de l’action.



Sous la direction de Hiroshi Takai, l’équipe est entrée dans la dernière phase du développement et s’attache maintenant à peaufiner les détails tout en progressant vers la version finale du jeu et son lancement. J’aimerais, pour ma part, les remercier personnellement pour leurs efforts tout le long de ce projet.



Grâce à la puissance de la PlayStation 5, vous embarquerez pour un voyage fluide, à l’histoire captivante et riche en sensations fortes qui ne vous laissera pas indifférents. Alors préparez-vous, l’attente touche à sa fin !



– Yoshida Naoki

Producteur de Final Fantasy XVI

Tout d’abord, permettez-moi de vous présenter mes excuses pour vous avoir fait patienter pendant si longtemps avant de vous annoncer de nouvelles informations sur Final Fantasy XVI. Mais, bonne nouvelle, nous pouvons enfin vous en dévoiler davantage !



Dans notre dernière bande-annonce, nous vous présentons plusieurs Primordiaux et vous donnons un aperçu détaillé de notre système de combat haletant et de la liberté qu’il offre aux joueurs. Pour ce qui est du développement, j’ai le plaisir de vous annoncer que le jeu est entièrement jouable, du début à la fin. Il nous reste toutefois une montagne de travail, de l’optimisation au peaufinage des derniers détails, pour boucler cette ultime étape de finalisation.



En attendant, restez à l’écoute. Nous ferons de notre mieux pour ne pas vous faire attendre trop longtemps d’ici notre prochaine annonce !



– Hiroshi Takai

Directeur de Final Fantasy XVI

Nous aimerions vous présenter certains des membres clés de l’équipe de développement de Final Fantasy XVI. Certains sont des vétérans que vous connaissez peut-être déjà, et d’autres sont des noms que nous annonçons pour la première fois, mais ils partagent tous la même passion et le même enthousiasme pour le prochain opus de la saga Final Fantasy.

L’équipe de développement travaille actuellement à améliorer davantage l’expérience de jeu et sa qualité, et à optimiser le jeu pour la PlayStation 5. Nous espérons que vous resterez à l’affût des nouvelles que nous vous partagerons au fur et à mesure !

De la part de l'ensemble de l'équipe de Final Fantasy XVI, nous espérons que vous avez apprécié la bande-annonce. Nous voulions donner à nos fans quelques informations supplémentaires sur les Primordiaux Titan et Garuda que vous venez de voir.L'ascension fulgurante de Hugo Kupka, consultant économique permanent, était aussi soudaine que peu surprenante. Autrefois fantassin anonyme de l'armée républicaine, son éveil en tant qu'Émissaire du Primordial Titan l'a propulsé au cœur de la sphère politique de Dalméquie. C'est là qu'il exerce sa position d'homme le plus influent de la République et pèse à la fois sur la puissance militaire de la nation et sa prise de décisions, amassant au passage de quoi se consister une fortune personnelle conséquente. S'il est dit que celui qui possède tout ne désire rien, Benedikta Harman lui apprendra que l'argent et le pouvoir sont bien peu de choses face à ce que le monde a à offrir.Au sortir d'une jeunesse tumultueuse, dont elle a hérité son caractère froid et impitoyable, Benedikta Harman, Émissaire du Primoridal Garuda, Gardienne du Vent, a tiré parti de son talent pour le maniement de l'épée et la ruse pour prendre la tête d'un groupe d'espions d'élite valœdois. C'est au cours d'une mission pour retrouver l'insaisissable second Primordial du Feu qu'elle croise la route de Clive, dont elle partage les valeurs, et se retrouve contrainte d'affronter son passé.Producteur : Naoki YoshidaDirecteur principal : Hiroshi TakaiDirecteur créatif et scénario original : Kazutoyo MaehiroResponsable localisation : Michael-Christopher Koji FoxDirecteur artistique : Hiroshi MinagawaResponsable des combats : Ryota SuzukiConception des personnages : Kazuya TakahashiCompositeur : Masayoshi Soken