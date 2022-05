Jim Ryan vient de confirmer lors des questions-réponses cette nuit que Destiny ne fait pas partie des Live Service de l'année fiscale 22 et que deux des titres prévus (dont MLB The Show) ne sont pas annoncés. Des nouvelles intéressantes, compte tenu des rumeurs de TLOU Remake qui sortira cette année et qui pourrait être lié au jeu Factions qui semon Tom Henderson de VGC sortirait cette année.Le leak Nvidia parlait de Helldivers 2 également. A voir si ce seront ces jeux là.

Who likes this ?

posted the 05/26/2022 at 08:52 AM by jenicris