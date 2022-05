Pour être plus clair. Sony semble avoir fait machine arrière.Sony confirme l'erreur technique:

En raison d'une erreur technique, les joueurs en Asie qui ont précédemment acheté un abonnement PlayStation Plus à prix réduit ont été facturés à tort pour leur mise à niveau. Cette erreur a été corrigée et les joueurs concernés recevront un crédit. Nous vous remercions de votre patience.

Quelqu'un peut-il confirmer que Sony a fixé les prix ? Je ne sais pas si c'est un bug ou non, mais j'ai souscrit un abonnement annuel en décembre dernier avec une réduction de 50 %. J'ai vérifié le prix du Deluxe il y a 2 jours, il était d'environ 31 $ mais il y a 10 minutes, j'ai revérifié et il était descendu à 20 $, soit environ 33 % du prix d'origine.

Un utilisateur thaïlandais (/u/mrculi) signale que la mise à niveau Deluxe ne les oblige plus à compenser (Sony) pour leur réduction PS+. La première image date de lundi, la seconde d'aujourd'hui.

posted the 05/25/2022 at 07:56 PM by jenicris