Ca sera le catalogue coréen. A noter que le catalogue pourra varier selon les pays.Par ex, ici celui de Hongkong a des jeux qui ne sont pas inclus dans le catalogue Coréen :PS+ Essentiel : Le premier mardi de chaque mois (comme maintenant).PS+ Extra & Premium/Deluxe : Nouveaux jeux supplémentaires "dans les plans Extra/Premium" au milieu du mois ; le nombre de jeux varie selon le mois.Mais également Ubisoft+ Classics fera partie de PS Plus Extra / Premium sans coût supplémentaire

PS Plus

Like

Who likes this ?

posted the 05/23/2022 at 06:56 PM by jenicris