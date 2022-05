Éditeur : Blowfish Studios

Développeur : GoodJob Multimedia / Pixel Perfex

Genre : Plateforme/Hack and slash

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : 12 Juillet 2022

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Russe / Thaï.

Dans un monde rempli de créatures mystiques et de magie, l'armée impitoyable des Ogres a envahi la terre des Garuda. L'armée Garuda a été vaincue et la capitale est finalement tombée. Suite à la destruction et au désespoir, un guerrier grièvement blessé se retrouve sur une île mystérieuse et enchantée appelée Himmaphan. Il rencontre un personnage mystérieux qui lui confie un puissant artefact, les Ailes mythiques. Une légende raconte qu'un héros légendaire a utilisé ces ailes pendant la Grande Guerre, il y a des centaines d'années, pour apporter la paix dans le pays. Maintenant, une nouvelle aventure commence.