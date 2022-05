Une passion pour la création et la pratique de jeux fondés sur la magie, où la qualité du jeu est soutenue par la construction d'un monde fantasy fascinant.

Création d'une campagne initiale pour présenter le monde et les personnages, puis d'une campagne continue pour développer le récit et introduire de nouveaux contenus.

Objectifs et rythme de l'histoire pour les quêtes secondaires et les missions.

Développement d'une histoire fascinante et de l'histoire du monde qui met en place des années d'histoire continue.

Une excellente compréhension des systèmes narratifs non linéaires et de la manière de fournir une histoire dans un jeu continu ou GaaS.

Conception et mise en œuvre des systèmes de diffusion de la narration, tels que les interactions avec les lanceurs de quêtes, les réactions des personnages, les informations à collecter, la narration des combats, etc.

Des biographies de personnages qui inspirent et aident nos équipes artistiques et de jeu à créer des personnages riches et passionnants sur le plan narratif.

Veiller à ce que notre jeu présente des personnages, des lieux et des événements divers, authentiques et fascinants.

Nous recherchons avant tout un Narrative Designer qui soit un merveilleux conteur d'histoires. Quelqu'un qui puisse s'assurer que la narration imprègne chaque aspect du jeu et se prolonge sur d'autres supports.

Expérience de la conception de gameplay coopératif (local ou en ligne).

Expérience dans la conception de combats.

Expérience dans la conception et l'implémentation d'IA d'ennemis bien équilibrés.

Expérience de la conception d'un jeu multijoueur en ligne.

Expérience de travail sur des jeux GaaS ou des jeux en cours.

Expérience dans le développement de jeux AAA

Depuis un certain temps déjà, Sony London n'a pas caché son intention de développer un jeu en ligne, mais cette offre récemment découverte laisse entrevoir qu'il s'agit d'une nouvelle IP avec un cadre Fantasy basé sur la magie:D'autres points mettent en évidence une campagne, des quêtes secondaires... Dans l'ensemble, il semble qu'il soit destiné à être un jeu coopératif dans la veine de Destiny/The Division dans un cadre fantastique:Ils ont mis l'accent sur les personnages et les traditions :Il faut également mentionner que le récit doit être suffisamment fort pour atteindre d'autres médias, ce que Sony s'efforce de faire ces derniers temps :Sans doute un jeu coop PVE: