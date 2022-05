Karch a dit (transcrit par Push Square) : "Aspyr a mis le paquet pour faire de ce jeu le meilleur qu'ils puissent faire. Lorsque nous avons acquis Aspyr, nous savions dès le départ qu'ils auraient besoin de notre aide. Saber a une grande expertise dans la création de ce type de produits. Nous l'avons fait sur Halo - sur plusieurs produits Halo - nous l'avons fait sur d'autres titres que nous avons remastérisés sur d'autres plateformes."



Il ajoute ensuite : "Nous sommes pleinement confiants que le jeu va être fantastique, mais c'est un produit massif, massif et les produits massifs nécessitent beaucoup d'efforts et beaucoup de temps pour être bons. Et surtout lorsqu'il s'agit d'un jeu déjà ancien - très ancien - nous avons pratiquement dû le refaire à partir de zéro. Je dirais que dans les prochains mois, vous entendrez davantage parler de nous à ce sujet."

Plus de news à venir "dans les prochains mois".