"Le responsable de la marque dirigera le développement et l'exécution de la stratégie de marque et commerciale pour la plus grande sortie de l'année et la supervision continue de la franchise légendaire après la sortie."



"Nous sommes à la recherche d'un Gaming Brand Manager chevronné pour rejoindre l'équipe mondiale de marketing de marque qui supervise la franchise God Of War, issue des estimés PlayStation Studios."

God Of War Ragnarok se prépare pour le lancement et la campagne marketing :Sans oublier le:"Aidez-nous à lancer God of War Ragnarok" director, Global brand Marketing de PlayStation.Récemment de nombreux insider comme Natedrake (selon lui le jeu est sur à 100% de sortir cette année), Schreier (qui n'a pas entendu parler de report) et les divers devs de Santa Monica qui continuent semaine après semaine à répéter que le jeu sortira cette année.