Éditeur : Kwakwa

Développeur : Kwakwa

Genre : Plateforme/Action/Rogue-Lite

Prévu sur PC/PS4/Switch

Date de sortie : 2022

Langues : Anglais / Français / Allemand / Espagnol / Japonais

L'action est centré sur la découverte des mythologie et histoire ancestrales des tribus gauloises helvètes ainsi que sur les mythes de cultures diverses dont la culture celte.Incarnez des personnages variés comme un chef de guerre aussi jeune que féroce, un renard-homme à la fois naïf mais habile, ou encore un druide rusé maîtrisant des forces primitives. Exploitez les capacités de combat variées propres à chacun pour vaincre des hordes d’ennemis et mettre fin au pourrissement se répandant aussi bien sur leurs terres que sur leurs cœurs.Musique composé par Dale North (Sword of the Necromancer, River City Girls, Dreamscaper).