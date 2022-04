Éditeur : Alawar Premium

Développeur : Alawar Premium

Genre : Plateforme/Action

Disponible sur PC

Prévu sur PS4/XOne/Switch

Date de sortie : 19 Mai 2022

Langues : Français / Anglais / Russe / Chinois / Allemand / Italien / Espagnol.

Depuis la chute de l'empire, la galaxie et ses habitants sont terrifiés par la criminalité galopante. Être capable de trouver n'importe qui, n'importe où est devenu une compétence très prisée.Aiden est un chasseur de primes à trois bras qui doit traquer les criminels les plus dangereux et les plus insaisissables de la galaxie.Certaines primes sont récompensées par de l'argent, d'autres par des informations précieuses qu'Aidan peut utiliser pour retrouver les personnes qui l'ont mis sur cette voie, tout en se retrouvant mêlé à une conspiration à l'échelle de la galaxie.Le fait d'avoir trois bras vous permet de faire face à plus d'ennemis à la fois tout en étant un argument de choc dans les bagarres. Utilisez votre troisième bras pour effectuer des attaques et des projections ciblées, manipuler l'environnement, détruire les obstacles et anéantir les ennemis.Traquez les criminels dans les confins de la galaxie, les mondes centraux et les ruines de civilisations disparues depuis longtemps.