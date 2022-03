Éditeur : HypeTrain Digital

Développeur : LEAP Game Studios

Genre : Beat'em up / Hack and slash

Disponible sur PC/XOne/Switch

Prévu sur PS4

Date de sortie : 25 Mars 2022

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.

Voyagez à travers 4 mondes, chacun rempli d'ennemis, de boss, de défis et d'histoires uniques.Jouez seul ou rejoignez jusqu'à 3 de vos amis dans une session de coopération locale pour découvrir le mystère de la forêt et les secrets de Tunche !Choisissez l'un des cinq personnages : Rumi la sorcière, Pancho le musicien, Qaru le garçon oiseau, Nayra la guerrière et Hat Kid du très célèbre A Hat In Time.Pour vaincre les bêtes maléfiques des forêts Amazoniennes, vous devrez apprendre les compétences et les capacités ultimes qui vous permettront d'avancer dans l'histoire à chaque partie.