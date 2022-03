Éditeur : Good Shepherd Entertainment

Développeur : Ice Code Games

Genre : Stratégie/RPG

Prévu sur PC

Date de sortie : 2022

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Polonais / Portugais / Russe / Chinois.

Vous êtes Gin Carter, célèbre hors-la-loi réputé aussi dangereux que le Far West lui-même.Alors que vous rêvez de faire un gros coup, vous apprenez l'arrivée du légendaire “train fantôme” bourré d'or fédéral. De quoi vous remplir les poches.Vous vous empressez de former une bande de bandits, certains armés et d'autres doués de capacités surnaturelles capables de faire taire un saloon en un clin d'œil.À la nuit tombée, votre bande se met en route à la lueur spectrale de la lune. Ensemble, vous transformez la prairie en une terre impie, où résonnent coups de feu et cris des proies pourchassées.Mais une fois à bord du train, vous comprenez d'où celui-ci tient son nom. Vous attend alors le combat de votre vie dans les contrées hostiles et inexplorées du Hard West, où vous chercherez coûte que coûte votre salut au milieu des balles qui sifflent et de la sorcellerie.Traquez le diable en personne et reprenez-lui ce qu'il vous a volé : votre âme.