Éditeur : Devolver Digital

Développeur : Leonard Menchiari / Flying Wild Hog

Genre : Action

Prévu sur PC/PS5/XSX/XOne

Date de sortie : Printemps 2022

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.

En guise de vœu à son maître mourant, le jeune épéiste Hiroki a juré de protéger sa ville et les gens qu'il aime contre toutes les menaces. Confronté à la tragédie et tenu au devoir, le samouraï solitaire doit voyager au-delà de la vie et de la mort pour s'affronter et décider de sa voie à suivre.