Éditeur : Saber Interactive

Développeur : 34BigThings

Genre : Course

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : 2022

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Polonais / Portugais / Russe / Chinois / Turc.

Des courses intenses à travers les terres désolées dystopiques d'une Terre semi-abandonnée sont l'un des sports les plus populaires de la galaxie.Atteignez des vitesses impossibles dans des courses futuristes exaltantes, dans une vaste campagne solo et un mode multijoueur compétitif. Un système de pilotage raffiné, une personnalisation poussée de votre hovercraft et une bande-son ébouriffante font de Redout 2 le plus grand jeu de course anti-gravité.