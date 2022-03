Éditeur : Digixart

Développeur : Digixart

Genre : Aventure/Narratif

Disponible sur PC/Switch

Prévu sur PS5/PS4/XSX/XOne

Date de sortie : 14 Avril 2022

Langues : Français / Anglais / Allemand / Italien / Espagnol / Chinois / Japonais / Russe / Polonais.

Été 1996, c’est le jour J.Vous prenez la route à pieds. Aventure. Liberté. Évasion. Courses poursuites. Fuyez le régime. Restez en vie.Au cours de ce périlleux road trip jusqu’à la frontière, vous rencontrerez des personnages hauts en couleur, et découvrirez les histoires et secrets qui les unissent dans une aventure en constante évolution.Mais chaque kilomètre parcouru présente un nouveau choix. Par vos décisions, vous pourrez changer votre aventure, changer les gens que vous rencontrez, et peut-être même changer le monde.Des milliers de routes traversent la nation autoritaire de Petria.Laquelle allez-vous emprunter ?