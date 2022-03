Vous êtes envoyé dans un monde extraterrestre hostile connu sous le nom de Revion Prime.Votre mission ? Rapporter des échantillons d'un cristal aux propriétés uniques, le "Dolmen".Ces cristaux permettent d'interagir avec les différentes réalités, révolutionnant ainsi l'exploration spatiale et modifiant pour toujours le monde que nous connaissons.

posted the 03/07/2022 at 01:05 PM by nicolasgourry