Une histoire mystérieuse à propos d'un rêve mystérieux...C'est l'histoire de l'une des aventures que Sophie l'alchimiste a vécues après avoir quitté sa ville natale, Kirchen Bell.Elle raconte la quête de Sophie pour retrouver Platcha après qu'elles ont été séparées dans le monde onirique de Erde Wiege, et des nouveaux amis qu'elle y rencontre.

posted the 02/25/2022 at 02:50 PM by nicolasgourry