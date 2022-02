LIVE A LIVE, originellement sorti sur Super Famicom au Japon, revient sur Nintendo Switch pour la première fois en Occident.Rencontrez sept héros aux talents différents à travers sept périodes distinctes et découvrez de choquantes révélations en suivant leurs histoires dans l'ordre que vous voulez :Préhistoire : le membre d'une tribu entre dans l'âge adulte dans un monde sans paroles.Far West : un vagabond dont la tête est mise à prix lutte pour sa survie.Chine impériale : un maître de kung-fu est en quête d'un digne successeur.Fin du Japon d'Edo : un shinobi embarque pour une mission secrète.Présent : un artiste martial cherche à devenir le plus fort n'ayant jamais existé.Futur proche : un jeune doté de pouvoirs psychiques combat contre le mal.Futur lointain : un robot à peine construit est pris dans une tragédie spatiale.Ce remake inclut des musiques remastérisées par la compositrice du jeu original Yoko Shimomura et est produit par Takashi Tokita (le réalisateur de la version Super Famicom).

Éditeur : Square-enix / Nintendo (Occident) Développeur : historia Inc. Genre : RPG Prévu sur Switch Date de sortie : 22 Juillet 2022 Langues : Anglais / Allemand / Français / Espagnol / Italien. -Le jeu est sortira en démat et physique-

Who likes this ?

posted the 02/13/2022 at 08:30 AM by nicolasgourry