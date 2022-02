Une défaillance du système se produit dans l'installation soviétique №3826 qui conduit les machines à se rebeller contre le peuple.Vous êtes le major P-3 et votre tâche est d'éliminer les conséquences d'un accident à grande échelle et d'empêcher la fuite d'informations classifiées menaçant de détruire le monde entier.

Who likes this ?

posted the 02/09/2022 at 10:30 PM by nicolasgourry