La veille de son premier concert, Francis Vendetti se bat avec l’héritage d’une légende de la folk décédée et les divagations cosmiques de sa propre imagination. Francis, un ado guitariste prodige, s’embarque dans un voyage psychédélique et multidimensionnel pour nourrir l’inspiration de son personnage de scène.

Éditeur : Annapurna Interactive Développeur : Beethoven and Dinosaur Genre : Aventure Disponible sur PC/XSX/XOne Prévu sur PS5/PS4/Switch Date de sortie : 25 Janvier 2022 Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Espagnol/Néerlandais/Coréen/Japonais/Chinois/Portugais/Russe/Turc.

