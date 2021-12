L'horreur se réveille à nouveau à bord du Shakhter-One. Une fois que l'histoire de la tragédie mentale et de la vie de famille de Mark est devenue plus claire à chaque minute passée sur ce vaisseau spatial. La malédiction d'une boucle de douleur sans fin qui ne peut être arrêtée que par une chose : la vérité. Mais tous les secrets sont gardés jalousement par ces couloirs sombres mêlés aux souvenirs de Mark.

posted the 12/16/2021 at 02:45 PM by nicolasgourry