Le producteur créatif Raio Mitsuno a indiqué que Forspoken disposera de trois modes graphiques sur PS5:

Mode Performance - résolution 1440p à 60FPS

Mode graphique - résolution 4K à 30FPS

Mode Ray Tracing : caractéristiques ray tracing

Pour l'instant, pour la PS5, nous prévoyons d'ajouter les trois principaux modes que l'on voit dans beaucoup de jeux aujourd'hui. Il y a donc le mode Performance, qui sera rendu en 2K à 60 images par seconde, puis le mode Graphique, qui est en 4K et 30 images par seconde. Et puis, nous avons aussi un mode qui utilise le ray tracing. Nous aurons donc l'ensemble des modes que vous avez vus dans les jeux PS5 modernes d'aujourd'hui", a déclaré Mitsuno.

Le directeur du jeu, Takeshi Aramaki, a indiqué que Forspoken profitera de gâchettes adaptatives et du retour haptique:

"Nous avons vraiment intégré de nombreuses fonctionnalités hardwares uniques de la PlayStation 5 lors du développement de ce jeu", a déclaré Aramaki, "Par exemple, en utilisant les gâchettes adaptatives, nous avons ajouté un retour tactile lorsque vous utilisez les différents types de magie. Nous avons beaucoup de sorts différents que vous pouvez utiliser dans le jeu, et les planificateurs et les designers se sont assis et ont trouvé comment différencier le "feedback" que vous obtenez de la manette pour chacun des sorts."

La team:

Quelques citations clés:

L'animation des Tantas:

Bien que les deux Tantas soient de puissantes sorcières dotées d'une certaine gravité, notre directeur de la photographie, Toshiyuki Momose, a pris soin de les présenter comme des personnes ordinaires ayant des préoccupations semi-ordinaires (comme l'intrusion présumée de Frey) et de ne pas en faire des êtres divins. Pour ce qui est de l'animation, l'animatrice Kiyoka Hatakeyama a gardé à l'esprit que les batailles dans Forspoken sont basées sur la magie et ne reposent pas sur des armes. Il était donc important que les mouvements des mains et des bras des Tantas restent gracieux pour transmettre clairement leur force, leur beauté et leur corruption. Tanta Prav a trouvé dans le patinage artistique une grande source d'inspiration pour créer ses animations.

Qui sont les Tantas ?

Les Tantas sont les anciens souverains d'Athia. Chacun incarne une vertu différente et possède une force unique. Ils étaient autrefois aimés par le peuple d'Athia, qui vivait dans l'abondance sous leur direction. Cependant, sans prévenir, les anciens protecteurs se sont mystérieusement transformés en oppresseurs, devenant agressifs et haineux. En tant que sorcières les plus puissantes d'Athia, elles représentent une dangereuse menace pour Frey.

Le concept des Tantas:

Le concept de design des Tantas était essentiel pour définir l'aspect, la sensation et le ton de Forspoken. Le directeur artistique de Forspoken, Yuuki Matsuzawa, a joué un rôle essentiel dans la conception du concept des Tantas au début du projet, qui est resté cohérent tout au long du développement. Les Tantas étaient un thème central du jeu, il n'est donc pas exagéré de dire que toutes les illustrations de Forspoken ont été conçues autour d'elles, de leurs vertus et de leur corruption, de leur apparence à la fois belle et terrifiante.

est le directeur artistique (Final Fantasy XIII, Final Fantasy XV)est le directeur cinématographique (Final Fantasy IX, Final Fantasy XV, Crisis Core, Final Fantasy Tactics)