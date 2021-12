Éditeur : Saber Interactive

Développeur : Zen Studios

Genre : T-RPG

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : 2022

Quand les Londoniens se transforment mystérieusement en tueurs sanguinaires, seuls les artistes habiles du Circus Electrique peuvent sauver la ville. La « plus grande campagne sur Terre » vous mettra dans la peau de ces individus talentueux dans des combats stratégiques au tour par tour. Des agents de police fous furieux, des marins britanniques agressifs, des femmes chics mais violentes, et bien d’autres archétypes de l’ère victorienne se mettront sur votre chemin. Le système de moral innovant de Circus Electrique, appelé « Dévotion », affecte les performances de vos artistes non seulement en combat, mais aussi pendant de vrais numéros de cirque réalisés malgré la crise entre deux expéditions héroïques dans six quartiers tentaculaires.