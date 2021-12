Éditeur : Polyarc

Développeur : Polyarc

Genre : Aventure

Prévu sur PS4

Date de sortie : Printemps 2022

Le second volet commencera exactement là ou le premier livre s’était arrêté !Quill est de retour et elle est chassée. Ceux qui cherchent à détruire ce monde convoitent désespérément le Verre qu'elle tient, et ils ne reculeront devant rien pour le lui arracher. Mais la jeune héroïne a son propre plan, un plan qui pourrait enfin mettre fin au règne impitoyable des Arcanes et rétablir la paix à Moss.