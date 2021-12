Éditeur : Bandai Namco

Développeur : CyberConnect2

Genre : RPG

Disponible sur PC/PS4

Prévu sur Switch

Date de sortie : 10 Mars 2022

Langues : Français / Anglais/ Allemand / Japonais.

Reconnectez-vous à la trilogie .hack//G.U. et replongez dans "Le Monde". Aidez Haseo à retrouver Tri-Edge dans .hack//G.U. Last Recode. Nouveaux graphismes, gameplay amélioré et modes inédits!Cette collection comprend les 3 titres originaux de .hack//G.U.: Rebirth, Reminisce et Redemption, restaurés et remasterisés. Elle inclut également un 4e volume exclusif inédit: .hack//G.U. Reconnection.