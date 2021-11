Éditeur : Dear Villagers

Développeur : Retro Forge

Genre : Metroidvania

Prévu sur PC/Switch

Date de sortie : Printemps 2022

Alors que vous vous battez pour la gloire de votre royaume, vos compagnons d'armes et vous êtes emmenés à Terragaya, une terre mystique aux confins de l'au-delà. Votre tâche consiste à localiser le Gardien et à passer au monde suivant. Le problème ? Vos compatriotes et vous n'êtes en réalité pas morts.