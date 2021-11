Éditeur : Riot Forge

Développeur : Tequila Works

Genre : Aventure

Prévu sur PC/PS5/XSX/PS4/XOne/Switch

Date de sortie : 2022

Par le développeur de RimeVous explorez la belle mais perfide nature de Freljord en tant que Nunu, un jeune garçon en quête de sa mère disparue. Déterrez les secrets, les mythes et les légendes qui reposent loin sous la surface glacée de la toundra, en compagnie de votre meilleur ami, un yéti aussi sage qu'enjoué du nom de Willump, et vivez une histoire inspirante, une énigme après l'autre.Song Of Nunu : A League of Legends Story vous invite à redécouvrir l'univers de League of Legends sous un jour qui surprendra autant les connaisseurs que les profanes.