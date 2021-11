Par les créateurs de la licence SteamWorld.Le jeu met en vedette un duo de transporteurs spatiaux, luttant pour gagner de l'argent alors qu'ils tombent par hasard sur une planète intacte débordante de vie. Ils sont venus cueillir des plantes exotiques et d'autres ressources précieuses, et il semble qu'ils aient décroché le jackpot…Cependant, alors qu'ils commencent à découvrir les secrets dormants d'une civilisation brisée, ils se rendent compte qu'ils doivent sauver la planète de la malédiction d'un parasite corrompu...

