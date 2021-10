Par le développeur de Titan Souls.Moissonner les âmes des défunts et pointer à heure fixe peut s'avérer être une besogne des plus monotones... mais il s'agit d'un travail fort honnête pour un Corbeau. Les choses se compliquent lorsque l'âme dont vous êtes responsable est subtilisée par un voleur désespéré. Vous devez alors traquer le malfrat jusqu'aux profondeurs insondables d'un royaume qui échappe à la mort. Mais attention... cet endroit grouille de créatures qui auraient dû trépasser voilà bien longtemps, des créatures dont la puissance incommensurable n'a d'égal que l'avidité insatiable.

posted the 10/27/2021 at 09:45 PM by nicolasgourry