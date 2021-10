Éditeur : Enhance

Développeur : Monstars / Resonair / Stage Games

Genre : Réflexion

Disponible sur PC/PS4/XSX/XOne/Switch

Langues : Allemand / Anglais / Espagnol / Français / Italien / Japonais / Coréen / Chinois.

Tetris Effect: Connected est un Tetris comme vous ne l'avez jamais vu, entendu ou ressenti auparavant - une réinvention addictive, unique et d'une beauté à couper le souffle d'un des jeux de réflexion les plus populaires de tous les temps, par les créateurs du primé Rez Infinite et du jeu de réflexion légendaire Lumines.