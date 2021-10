Éditeur : United Label

Développeur : Polygon Treehouse

Genre : Aventure

Disponible sur PC/Switch

Prévu sur PS5/XSX

Date de sortie : 28 Octobre 2021

Langues : Anglais/Italien/Allemand/Espagnol/Japonais/Coréen/Chinois/Portugais/Russe/Polonais.

Redécouvre la magie et trace l'itinéraire de ton aventure dans ce monde nordique oublié, fait de mystères et de monstres. Prends courage, découvre des chemins cachés, résous d'anciennes énigmes et voyage encore plus loin dans les terres glacées à la découverte de la vérité.Nous rejoignons Tove dans un voyage fantastique pour sauver sa famille.