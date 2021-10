Cette durant l'après-midi à 15h, qu'on a eu quelques nouvelles de ce cher Forspoken du studio Luminous.Pas mal d'infos sur la magie qui régit ce monde, mais également ses ennemis et son "magic parkour", dont on parlera un peu plus bas.Le tout expliqué par le Co-Directeur Takefumi Terada et le Producteur Créatif Raio Mitsuno.Comme beaucoup le savent, Forspoken est centré sur le personnage principal, Frey, une jeune femme qui traverse un portail et se retrouve dans l'étrange pays d'Athia, et sur les aventures qu'elle entreprend pour rentrer chez elle.Comme on l'a déjà vu dans les trailers précédents du jeu, Frey peut manier la magie, et Terada a mentionné que son apprentissage des capacités magiques est une partie importante de l'histoire. Comme on pouvait s'y attendre après avoir vu les trailers , la magie sera également au cœur du système de combat de Forspoken. Frey peut utiliser divers sorts pour attaquer les ennemis ou poser des pièges, entre autres. Dans le trailer du jeu, on la voit lancer un sort explosif sur le sol dans une scène et enfermer un ennemi dans une boule d'eau dans une autre.Il y aura un vaste éventail de sorts à apprendre et de nombreuses façons de les rendre plus puissants.Leur objectif était de permettre aux joueurs d'apprendre une grande variété de sorts selon Terada. Il a ajouté que le jeu était conçu pour encourager les joueurs à expérimenter différents types de magie.Athia est un vaste monde ouvert que Frey traversera grâce à ce que Terada appelle le "Magic Parkour".Frey pourra se déplacer rapidement d'un endroit à l'autre, couvrant de grandes distances dans les airs.Terada a également mentionné que les commandes du jeu sont simples et que les compétences de magie ou de parkour peuvent être utilisées avec un seul bouton.Ils ont travaillé à peaufiner les graphismes chaque jours selon Mitsuno. L'équipe espère faire passer ce message à travers les environnements variés du jeu, allant des ruines aux forêts et autres zones. Le jeu est développé à l'aide du Luminous Engine, qui a été mis au point par Square Enix et Luminous Productions.En parlant du monde de Forspoken, les développeurs ont parlé un peu du cadre, mais sans trop en révéler. Lorsque nous rencontrons Frey, elle vit des moments difficiles à New York et promet à son chat qu'ils se retrouveront bientôt dans un endroit meilleur. Elle a à moitié raison, puisqu'elle obtient son souhait d'être libérée de Big Apple, mais tombe à travers un portail vers l'étrange terre d'Athia.Frey n'est pas seule, mais elle est rejointe par Cuff, un bracelet doré parlant et intelligent qui s'est enroulé autour de son bras droit entre New York et Athia. Les développeurs ont déclaré qu'ils ne pouvaient pas encore s'étendre sur le rôle exact que jouera Cuff, mais qu'il était vital pour l'histoire et aiderait les joueurs à atteindre leurs prochaines cibles. Ils ont toutefois précisé qu'il y aura beaucoup de badinage entre les deux. "Ils disent tous les deux ce qu'ils pensent", a déclaré Mitsuno. "Cela signifie qu'ils se disputent tout le temps".Athia, où Frey se trouve maintenant, était autrefois une terre belle et paisible dirigée par les Tantas. Après un événement que les développeurs n'ont pas révélé, le pays est devenu un endroit dur et cruel. Les Tantas semblent également s'être tourné vers le mal, puisque Frey est vue en train de combattre un type nommé Tanta Sila dans le trailer du jeu. Les Tantas ont toutes été conçues avec une caractéristique spécifique en tête. Celle de Tanta Sila, par exemple, est la force, que l'on peut voir avec ses bras musclés.M. Terada a déclaré que l'équipe est actuellement au maximum de sa production en vue de la sortie du jeu sur PS5 et PC au printemps 2022.