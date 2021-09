De paria à chasseuse de machines héroïque

Malgré son absence lors de la dernière conférence, le prochain blockbuster des consoles Sony continue sa continue sa communication. Les équipes dereviennent aujourd'hui nous parler de l'évolution du personnage d', dans ses différents aspects ( narratif, gameplay et technologique), poursuitAu cours des six mois qui séparent les deux jeux, elle a tenté de trouver une façon de stopper cette maladie insidieuse. Les fans peuvent avoir un aperçu de cette période dans la collection en cinq numéros Le Faucon-Soleil chez Titan Comics. Cette mission n’a pas été simple. Aloy a dû partir rapidement et abandonner une grande partie de son matériel. Malgré cela, elle l’a menée avec la détermination et la force dont elle avait fait preuve dans le premier opus. Sur ce plan, elle est toujours la même. »Héroïne, chasseuse, exploratrice… Aloy a beaucoup de responsabilités alors qu’elle continue d’affronter les défis et les dangers de ce monde. D’un point de vue narratif, il était important d’exprimer sa force et son intelligence émotionnelle, mais aussi de lui fournir tout au long du jeu des leçons et des expériences afin de la développer encore plus en tant que protagoniste réelle à laquelle chacun peut s’identifier.Horizon Forbidden West ne se contente pas de montrer une évolution du personnage d’Aloy, le jeu offre aussi plus de liberté dans la façon dont elle se déplace et interagit avec le monde.La transformation d’Aloy au fil de son périple ne s’effectue pas que par le biais du travail incroyable de l’équipe narrative : il s’agit d’un effort collaboratif entre plusieurs équipes de Guerrilla, de l’infographie conceptuelle à l’animation en passant par l’audio et bien d’autres.Ben confirme.Tous les fans connaissent les tresses rousses et la constitution de guerrière agile d’Aloy, mais la base de la conception d’un personnage est l’authenticité de son intégration dans le monde dans lequel il vit.Le développement et la sortie de la console PlayStation®5 a fourni aux équipes de Guerrilla encore plus de façons d’obtenir la qualité et le niveau graphique qu’elles visent, et d’apporter un niveau de détails et d’authenticité supplémentaire au jeu.Le fait que l’équipe ait repoussé les limites techniques dans la version PlayStation 5 d’Horizon Forbidden West ne signifie pas que la version PlayStation®4 ait été délaissée, souligne Bastien., poursuit Bastien.Horizon Forbidden West proposera une grande variété de tenues cohérentes avec celles du premier jeu pour Aloy. Ces tenues, qui la protégeront contre les nombreux dangers auxquels elle sera confrontée, pourront être achetées auprès des marchands ou trouvées à travers le monde. Au niveau des nouveautés de ce système,. L’optimisation de ces compétences se fera via un nouvel arbre de compétences amélioré dont nous vous parlerons plus en détail une autre fois…Le mot de la fin: