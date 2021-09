Quelques tests :PS : Le jeu est en promo jusqu'au 30 Septembre sur PSN à 13,99€ et sur l'eShop à 11,99€.

Embarquez pour un voyage extraordinaire à travers le royaume désolé de Penumbra et découvrez les secrets cachés de cette terre oubliée depuis longtemps.

DLC : Void of Sorrows Date de sortie : 30 Septembre 2021 / Gratuit -Deux nouvelles zones. -Des niveaux remplis de défis de plate-forme qui nécessitent une grande maîtrise pour être terminés. -Un nouveau boss. -Environ 5 heures de nouveau gameplay. -Allongement des cinématiques.

Like

Who likes this ?

posted the 09/24/2021 at 06:10 PM by nicolasgourry