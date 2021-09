Éditeur : DANGEN Entertainment

Développeur : Lunic Games / Danilo Domingues

Genre : Stratégie/Rogue-Like

Prévu sur PC/PS4/XOne/Switch

Date de sortie : 21 Octobre 2021

Langues : Français / Anglais / Allemand / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois / Espagnol.

Dans un monde régit par l’Ordre, la tour est le phare des âmes perdues qui n’ont pu être jugées. Son but est d’offrir à chaque âme une chance de trouver sa voie au cours d‘un pèlerinage initiatique jusqu’à son sommet.Dans le brouillard de votre mémoire défaillante, vous ne vous souvenez que d’une chose : vous n’avez pu prouver votre valeur de votre vivant. À travers les étages de la tour, vous rencontrez une bête sans âme, une créature lupine agressive et confuse. Tandis qu’elle vous fonce dessus, vous trouvez une faux éthérée et tuez la bête sur place. Une étrange sensation vous envahit, ravivant en vous quelques souvenirs, le poids du métal, la froide résolution de l’abattre sur votre proie. Ça ne fait plus aucun doute, vous étiez un guerrier dans votre vie passée.Pour un guerrier, mourir n’est pas chose étonnante, mais leur trépas est généralement couronné de gloire tandis qu’ils franchissent les portes de l’Au-delà. Votre présence ici signifie que votre mort n’était pas ordinaire pour un guerrier : ce n’était pas ne mort honorable.Pour prouver sa valeur, un guerrier doit combattre. Et pour connaître ce qu’il vous est arrivé, vous devez trouver l’Omnisciente, la créatrice de la tour. Déterminé à découvrir la vérité, vous commencez votre ascension, sentant le lien avec votre vie passée se renforcer à chaque victoire.