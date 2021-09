Éditeur : NEOWIZ

Développeur : Mad Mimic

Genre : Action/Rogue-Like

Disponible sur PC

Prévu sur PS4/XOne/Switch

Date de sortie : 28 Septembre 2021 (XOne/Switch)

Langues : Français/Anglais/Espagnol/Portugais/Allemand/Japonais/Chinois/Coréen/Polonais/Russe.

Incarnez Dandy Ace, le héros incroyable, et survivez aux défis de l'extravagant et luxueux palais en perpétuelle transformation, créé pour le vaincre et rempli de créatures étranges ainsi que de boss excentriques. Trouvez toutes les cartes magiques, récupérez des éclats ainsi que des pièces d'or, et obtenez de l'aide de la part de ses assistants et d'alliés insolites.