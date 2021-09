Tests

En mettant de coté l’épisode Wii U vraiment pas comme les autres et celui sur 3DS qui n’était qu’une sorte de best-of, cela fait donc théoriquement 13 ans que la franchisea disparu, ce qui surprend quand même quand elle avait réussi à nous pondre cinq chapitres entre 2003 et 2008. C’est pourtant le genre de licence qui peut se placer facilement dans le calendrier (genre commeon l’a remarqué) mais la longue absence peut facilement s’expliquer par le fait qu’aux yeux dea toujours été une sorte d’ambassadeur pour exploiter les features d’une machine. Hormis le premier. On peut penser à l’accessoire de capteur de mouvement de la GBA, le tactile de la DS ou même l’appareil photo de la DSi. Mais du coup, que peut donc bien apporter un épisode sur Switch ? La réponse est simple : rien en fait.Alors attendez, on ne va pas être non plus trop mauvaise langue puisquea tout de même le bon goût de mettre en avant l’un des aspects maîtres de la Switch : la possibilité de jouer à deux (via les joycons) sans avoir besoin d’acheter de pads supplémentaires. On va y revenir mais dans les faits, là où chaque épisode voulait donc se démarquer des autres par un gameplay particulier, notre concerné se retrouve coincé dans un format forcément plus classique, sans même pouvoir abuser de l’écran tactile (problématique si vous jouez en dock) ni des joycons (compliqué avec la Switch Lite). Du coup, on revient finalement à la formule d’origine, celle du tout premier épisode GBA, mais tout de même avec un changement de taille pour la mise en avant du casting WTF propre à la franchise.Car dans, le véritable changement va venir du fait que les différents personnages vont directement intervenir à l’écran. On est toujours dans le cadre des micro-jeux (environ 200) de quelques secondes à chaque fois, mais cette fois en utilisant les capacités de chacun. Wario peut par exemple planer et utiliser son dash (vous savez, celui de l’époque où il avait encore droit à des épisodes action/plates-formes…), et sans donner les noms de chacun parce que voilà quoi, il y a celle qui saute automatiquement mais qui peut envoyer des shurikens, celui qui nage dans le vide, celui qui utilise une arme de tir, sans oublier la téléportation, le lancer de disque, l’attaque au sol, etc. Chaque série d’épreuves du mode « histoire » vous demandera de passer d’un personnage à l’autre (3, 4 ou 5), imposant donc de bien se souvenir la façon d’utiliser le personnage en plus de comprendre le but de l’épreuve, et toujours en quelques secondes seulement.Et il y a un truc que l’on peut reconnaître dans cette nouvelle formule, c’est le fait que toutes les épreuves s’adaptent à toutes les situations. Quel que soit le micro-jeu, il peut être accompli avec n’importe quel perso et même à deux joueurs, l’autre nouveauté puisque l’on peut faire la totalité du mode principal seul ou en coopération, certaines épreuves s’adaptant légèrement en conséquence, surtout les boss. Malheureusement, il faut également reconnaître que l’on y perd forcément en immédiateté de l’accessibilité, et vu que tous les personnages sont loin d’être égaux niveau intérêt, on finit finalement par choisir toujours les mêmes sur la quinzaine à disposition tant certain ont un gameplay mal foutu, augmentant artificiellement la difficulté alors que les choses sont censées être très simples comme le veut cette série.On s’amuse quand même car ça reste WarioWare avec toujours ses petits délires dont encore une fois la mention spéciale pour les épreuves de 9-Volt en hommage aux productions Nintendo (on voudrait presque un jeu uniquement dédié à ça...), mais on reste dans l’éternelle problématique de la licence depuis trop longtemps. Ce n’est pas vendu plein pot, ok, mais c’est toujours trop cher pour un concept finalement très classique. Le mode Histoire, on l’éclate sans difficulté en disons 3 heures et après ça, c’est du simple remplissage ou des tentatives pour assaisonner un peu trop un plat qui aurait pu se suffire à lui-même. Un peu comme si on t’ajoutait 3 tonnes de sauces, condiments et des tomates cerises à ton menu macdo pour te le vendre 30 balles. Ça remplit l’assiette mais la base reste la même quoi. On retrouve par exemple la possibilité de refaire toutes les épreuves pour taper le plus haut score ou encore des faux succès pour les acharnés mais à part cela…Hé bien à part cela, il y a surtout deux modes. L’un regroupe tout simplement plusieurs épreuves spéciales pouvant être pratiquées jusqu’à 4 joueurs, donc en gros davantage de « vrais » mini-jeux que des micro-jeux mais l’intérêt est très variable (le volley est sympa quand même) et on en revient à ce que l’on citait juste au-dessus : tous les personnages ne se valent pas, loin de là, et tout le monde va choisir les mêmes (surtout ceux qui peuvent voler) plutôt que de forcer un déséquilibre inutile. Ça occupera un peu, de même que l’autre mode directement lié au online, proposant chaque semaine d’aller le plus loin possible dans un enchaînement de micro-jeux, permettant en fonction du rang atteint de débloquer des piécettes afin d’obtenir des couleurs différentes pour les persos. De l’assaisonnement à la formule de base encore une fois.